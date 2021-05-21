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Gazze'de şehit sayısı yine arttı: İsrail katliamının yansımaları sürüyor

'deki tarafından yapılan açıklamada İsrail'in yaptığı saldırılar sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiği açıklandı. Ayrıca hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1948'e ulaştığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Gazze'de şehit sayısı yine arttı: İsrail katliamının yansımaları sürüyor

İsrail ordusunun abluka altındaki 'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 248'e ulaştı.

Hamas ile yönetimi arasında varılan ateşkes ile 02:00'de İsrail'in 'ye yönelik saldırıları sonlanmasının ardından Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı.

Gazze'deki , İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1948'e ulaştığı ifade edildi. İsrail'in işgal altındaki 'te bulunan 'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.

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