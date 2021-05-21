Son dakika: Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü
Son dakika haberine göre Hindistan’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot binbaşı Abhinav Choudhary hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary'un hayatını kaybettiği ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.