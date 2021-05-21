21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Son dakika haberine göre ’da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot binbaşı Abhinav Choudhary hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Sovyet MiG-21 uçağının, Pencap eyaletinin Morga bölgesinde rutin eğitim sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada ağır yaralanan pilot binbaşı Abhinav Choudhary'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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