İranlı yönetmeni ailesi parçalayıp çöpe atmıştı! Korkunç cinayetin detayı ortaya çıktı!

İran medyasında yer alan haberlere göre 47 yaşındaki yönetmen Babak Khorramdin'in babası Abdullah Khorramdin, "oğullarının bekar olduğunu ve ahlaksız bir hayat sürdürdüğünü, kendilerine de kötü muamelede bulunduğunu" öne sürdü.

Sosyal medyada ise Babak Khorramdin'in aktif bir sosyal hayatı olduğu, Tahran kültür-sanat camiasından ve sinema okulundan arkadaşlarını ailesiyle beraber yaşadığı eve getirdiği iddia edildi.