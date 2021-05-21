Son dakika: İngiltere'de gündem BBC'nin Prenses Diana röportajı: Yalanları annemizin hayatını mahvetti

"BBC İÇİN UTANÇ GÜNÜ"

Guardian gazetesi de "Düzenbaz ve zarar verici, kızgın William BBC'ye saldırdı" manşetiyle verdiği haberde, William'ın BBC'yi payladığını kaydedildi.

Daily Mail ise "William: BBC'nin yalanları, annemin hayatını mahvetti" manşetiyle çıktı. Prens Harry'nin de "zehirli kültürün annesinin ölümüne yol açtığını" söylediği belirtilen ilk sayfada, BBC için "utanç günü" olduğu kaydedildi.

BBC OLAYI ÖRTBAS ETTİ

BBC'nin Prenses Diana'yla 1995 yılında yaptığı ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturmada kurum suçlu bulunmuştu.

Eski yargıç John Dyson'ın yürüttüğü soruşturmaya göre, BBC muhabiri Martin Bashir, kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığını gösteren sahte banka hesap özetleri hazırlatıp bunları hem Diana hem de kardeşi Charles Spencer'a göstermişti.

Böylece Bashir, Diana ve kardeşinin güvenini kazanarak röportajı alırken o dönem haber müdürü olan eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü örtmüştü.