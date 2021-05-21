Birleşmiş Milletler'den İsrail'e yönelik son dakika soruşturma açıklaması! Uluslararası Ceza Mahkemesi harekete geçecek mi?

İSRAİL'E "GAZZE ŞERİDİ'NE İNSANİ YARDIM ERİŞİMİNİ SAĞLAYIN" ÇAĞRISI

Açıklamada, taraflar arasındaki güç farkının çok bariz olduğu ve İsrail'in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin yerinden edilerek evsiz kaldığının altı çizildi.

Gazze ve İsrail'de sivillerin, medya kuruluşlarının ve mülteci kamplarının, ayrım gözetmeksizin veya kasıtlı olarak bombardımana tutulmasının uluslararası hukuka göre savaş suçları teşkil edebileceği belirtilen açıklamada, "Bu tür saldırılara karışan tüm taraflar, bireysel ve devlet sorumluluğunu gereğince üstlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar, İsrail'e ve Gazze'deki yetkili makamlara, Gazze'deki elektrik, yakıt, su, ve yiyecek tedarikinin sağlanması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne erişiminin sağlanması çağrısı yaptı.

Açıklamada, evsiz kalanlar için acil barınma sağlanması ve kullanılamaz hale gelen evlerin eski haline getirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.