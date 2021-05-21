Birleşmiş Milletler'den İsrail'e yönelik son dakika soruşturma açıklaması! Uluslararası Ceza Mahkemesi harekete geçecek mi?
Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileleri evlerinden zorla tahliye girişiminin "savaşı tam anlamıyla başlatan bir kıvılcım" olduğunu vurguladı.Yapılan açıklamada ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin saldırılara ilişkin bir soruşturma başlatılma gerektiği de vurgulandı.
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesi ve sivillere yönelik saldırılar ile diğer ağır insan hakları ihlallerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
BİR KIVILCIMDI
BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM insan hakları uzmanı Balakrishnan Rajagopal'ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı.Uzmanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliye girişimin "savaşı tam anlamıyla başlatan bir kıvılcım" oldu
222 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
BM uzmanlarına göre, Gazze'de 63'ü çocuk en az 222 kişi hayatını kaybetti. İsrail'de de 12 kişi hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'ndeki 450'den fazla binanın füzelerle tamamen tahrip edildiği veya hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bunların arasında 6 hastane, 9 sağlık merkezi ve 250 bin Filistinliye temiz içme suyu sağlayan bir tesisle, Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının da olduğunu anımsattı.
İSRAİL'E "GAZZE ŞERİDİ'NE İNSANİ YARDIM ERİŞİMİNİ SAĞLAYIN" ÇAĞRISI
Açıklamada, taraflar arasındaki güç farkının çok bariz olduğu ve İsrail'in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin yerinden edilerek evsiz kaldığının altı çizildi.
Gazze ve İsrail'de sivillerin, medya kuruluşlarının ve mülteci kamplarının, ayrım gözetmeksizin veya kasıtlı olarak bombardımana tutulmasının uluslararası hukuka göre savaş suçları teşkil edebileceği belirtilen açıklamada, "Bu tür saldırılara karışan tüm taraflar, bireysel ve devlet sorumluluğunu gereğince üstlenmelidir." ifadesi kullanıldı.
Uzmanlar, İsrail'e ve Gazze'deki yetkili makamlara, Gazze'deki elektrik, yakıt, su, ve yiyecek tedarikinin sağlanması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne erişiminin sağlanması çağrısı yaptı.
Açıklamada, evsiz kalanlar için acil barınma sağlanması ve kullanılamaz hale gelen evlerin eski haline getirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.
"APARTHEİD SUÇU" VURGUSU
UCM'yi, başta sivillerin hedef alınması da dahil ağır insan hakları ihlallerini ve savaş suçları olmak üzere Roma Statüsü'nü ihlal eden eylemleri soruşturmaya davet eden BM uzmanları, ayrıca "çatışmalar" sırasında meydana gelen "apartheid suçu" ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek eylemlerin ve politikaların da soruşturulması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar, "İsrail'i, Filistin devletini ve diğer devletleri, cezasızlığı sona erdirme sürecini başlatmaları için kendi ulusal hukuklarına göre veya evrensel yargı ilkesine dayalı olarak bu suçları soruşturmaya ve kovuşturmaya" çağırdı.
BM uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesini de istedi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları UCM'ye taşıyacaklarını belirtmişti.
Iştiyye, İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle "yok ettiğini" aktarmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...
- Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Akmal Mirzo kaç yaşında, nereli? Gerçek adı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cuci kimdir? Ali Khan kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Mihricihan kimdir? Rayxon Ulasenova kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu
- Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...