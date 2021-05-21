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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte ülkelere göre can kaybı sıralamasında son durum! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünya genelinde sayıları 170 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 500 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü 'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 664 artarak 588 bin 548'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte ülkelere göre can kaybı sıralamasında son durum! Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünya genelinde sayıları 170 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 500 bine dayandı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü 'yi ve takip ediyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 160 milyondan fazla kişiye ilk doz, 126 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

California, 3 milyon 774 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 938 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 302 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

ABD 602,630

BREZİLYA 444,391

HİNDİSTAN 292,691

MEKSİKA 221,080

İNGİLTERE 127,701

İTALYA 124,810

RUSYA 117,739

FRANSA 108,314

ALMANYA 87,667

KOLOMBİYA 83,233

TÜRKİYE 45,626 CAN KAYBI İLE LİSTENİN 19. SIRASINDA YER ALIYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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