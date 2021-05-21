Koronavirüs can almaya devam ediyor! İşte ülkelere göre can kaybı sıralamasında son durum! Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 500 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 664 artarak 588 bin 548'e ulaştı. Peki hangi ülkede koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye dünya genelinde kaçıncı sırada? İşte ülke ülke can kayıpları...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 170 milyona yaklaşırken, toplam can kaybı 3 milyon 500 bine dayandı. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'yi Brezilya ve Meksika takip ediyor.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 160 milyondan fazla kişiye ilk doz, 126 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
California, 3 milyon 774 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 938 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 302 binin üzerinde vakayla Florida izledi.
ABD 602,630
BREZİLYA 444,391
HİNDİSTAN 292,691
MEKSİKA 221,080
İNGİLTERE 127,701
İTALYA 124,810
RUSYA 117,739
FRANSA 108,314
ALMANYA 87,667
KOLOMBİYA 83,233
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm aileye sağlık güvencesi! Yalnızca 107 lira ödeyerek mümkün! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor...
- AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...
- Hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma...
- Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?
- LGS için flaş gelişme! 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
- %7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?
- Sınav takvimi son dakika: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise sınavları yüz yüze mi?
- Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...
- Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
- DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!
- BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!