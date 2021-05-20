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İsrailli muhabirden kan donduran sözler: Çok sayıda ölüme neden olmadığı için üzgünüm

Dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde Filistin halkına terör saldırıları düzenleyen katil , hız kesmiyor. Uluslararası tepkiler çığ gibi büyürken, İsrail kanalları ise katliamı görmezden geliyor. İsrailli bir muhabirin açıklamaları ise kan dondurdu. Atılan roketlerin çok sayıda can kaybına “yol açmamasından” üzüntü duyduğunu belirten muhabir, büyük tepki çekti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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İsrailli muhabirden kan donduran sözler: Çok sayıda ölüme neden olmadığı için üzgünüm

televizyon kanalında çalışan bir muhabir, 'dan ülkenin kuzeyindeki bölgesine isabet eden roketin çok sayıda kişinin ölümüne yol "açmamasından üzüntü duyduğu açıklaması" tepkiyle karşılandı.

"BİRÇOK KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE YOL AÇMADIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

İsrail'in televizyonunda yer alan habere göre, İsrail'deki sağ kesime hitap eden televizyonu askeri yorumcusu ve başmuhabiri Kobe Finkler'in (68) dün Lübnan'dan atılan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı beldesindeki bir futbol sahasına düşen rokete ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti. Finkler, söz konusu olaya, "Orada birçok kişinin öldürülmesine yol açmadığı için çok üzgünüz." yorumunu yaptı.
Daha sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dileyen Finkler, açıklamalarına gerekçe olarak "10 günlük yayından sonra Arapların Lübnan'dan atılan roketleri alkışladıklarını gördüm. Sonra da (roketin fırlatılmasının) maalesef orada çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi diyeceğim yere yanlış konuştum." ifadesini aktardı.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Ancak haberde Finkler'ın net olarak "Bugün bir kentinde ikisi denize, biri futbol sahasına düşen 4 füzesi daha gördük. (Bölgede) daha fazla taraftar olmaması üzücü, olay daha farklı şekilde sonuçlanabilirdi." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Milletvekili Ahmed Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finkler'ın sözlerini kınadı ve benzer bir söylemin Yahudiler hakkında Filistinli gazetecinin ağzından duyulsa tepkilerinin ne olacağını sordu.

"YANLIŞLIKLA OLDU"

partisi milletvekili ise Kanal 20'yi "terör destekçisi" olarak nitelendirdiği Finkler'ın görevinden almaya çağırdı ve kovulmadığı sürece kanalda görünmeyeceği taahhüdünde bulundu. Kanal 20 ise olayın "yanlışlıkla" meydana geldiğini söyleyerek olay için özür diledi.

, dün yaptığı açıklamada Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 4 roket atıldığını, bunlardan birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini üçünün açık alana düştüğünü bildirmişti.

İsrail ekili tarım arazilerini bombaladı İSRAİL EKİLİ TARIM ARAZİLERİNİ BOMBALADI
Çocukları bu bombalarla katlediyor! ÇOCUKLARI BU BOMBALARLA KATLEDİYOR!
Katil İsrail can almaya devam ediyor! KATİL İSRAİL CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!

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