Japonya'dan yeşil ışık: Moderna ve AstraZeneca'nın kullanımına onay

Japonya şimdiye kadar Moderna'dan 50 milyon, AstraZeneca'dan 120 milyon doz, Pfizer'dan ise 194 milyon doz Kovid-19 aşısının alınması anlaşmasına varmıştı.

Ülkede, bu yılın ilk yarısına kadar toplam nüfus için aşı tedarikinin tamamlanması hedefleniyor.