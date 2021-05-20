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Japonya'dan yeşil ışık: Moderna ve AstraZeneca'nın kullanımına onay

﻿ Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı heyeti, ilaç üreticileri ile 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yerel kullanımına yeşil ışık yaktı. Öte yandan ülkede, bu yılın ilk yarısına kadar toplam nüfus için aşı tedarikinin tamamlanması hedefleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Japonya'dan yeşil ışık: Moderna ve AstraZeneca'nın kullanımına onay

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, 'li ile - üretimi Kovid-19 aşılarının ülke içinde kullanımını uygun bulduğunu açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre heyet onayı alan aşıların yerel kullanım izninin yarın Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı tarafından verilmesi bekleniyor.

Kabine Baş Sekreteri , düzenlediği basın toplantısında, resmi bakanlık onayı verilmesi halinde aşıların, geneli aşı uygulamalarını hızlandıracağını söyledi.

YÜZDE 4'Ü EN AZ BİR DOZ AŞILANDI

Japonya'da halihazırda sadece -BioNTech aşısı kullanılıyor. Aralık 2020'de başvurusu yapılan Pfizer-BioNTech aşısı şubat ayında resmi kullanım izni almıştı.

Kyodo ajansı şimdiye kadar 126 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 4'ünün en az bir doz aşılandığını, bu oranın ülkeleri içerisinde en düşük oran olduğunu bildirdi.

Japonya şimdiye kadar Moderna'dan 50 milyon, AstraZeneca'dan 120 milyon doz, Pfizer'dan ise 194 milyon doz Kovid-19 aşısının alınması anlaşmasına varmıştı.

Ülkede, bu yılın ilk yarısına kadar toplam nüfus için aşı tedarikinin tamamlanması hedefleniyor.

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