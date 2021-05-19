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Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan İsrail'e skandal destek: Filistin'i kınıyorum

Terör devleti , ’de kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliama devam ederken Batı’nın gerçek yüzü de ortaya seriliyor. Başbakanlık binasına bayrağı asanlara tepkiler sürerken mülteci sicili çok kirli olan Yunanistan'dan skandal açıklamalar geldi. Mültecileri denize iterek canlarına kasteden Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Dendias, sivilleri katleden İsrail’e desteğini açıkladı ve Filistin’i kınadığı söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan İsrail'e skandal destek: Filistin'i kınıyorum

'in Gazze Şeridi'nde halkına yönelik terör eylemleri, ağırlaşarak devam ediyor. Şimdiye dek gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 61'i çocuk 36'sı kadın 213 Filistinliyi şehit eden, 1442 kişiyi yaralayan kuvvetleri, uluslarası çağrılara rağmen saldırılarını durdurmuyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünya çapında İsrail'e tepki büyürken, ve Yunanistan, İsrail'in Filistin zulmünü görmezden gelerek saldırıları "meşru müdafaa" çerçevesine oturtmayı tercih etti.

"İSRAİL'İN YANINDAYIZ" MESAJI

Yunanistan'ın provokatif Dışişleri Bakanı Dendias da, son yaptığı açıklamayla Yunanistan'ın İsrail'in yanında olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etti.

Dendias, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kudüs'te İsrailli mevkidaşı ile bir araya gelmesinin ardından Ramallah'da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmelerin ardından paylaştığı mesajında Dendias, İsrail yerine Filistin'i kınayan açıklamalarda bulundu.

Mesajda, "Acilen ateşkesin sağlanması, insan haklarının güvence altına alınması, insan yaşamının korunmasının gerekliliğini vurguladım. Kesinlikle ve bütünüyle kınanması gereken hareket olan Hamas tarafından İsrail'e binlerce füze atılmasını en açık şekilde kınadım. İsrail'in dünyadaki her ülke gibi, kendini savunma hakkı vardır." ifadelerini kullanan Dendias, İsrail terörüne adeta destek verdi.

GAZZE'YA YAPILAN SALDIRILARA SESSİZ KALDI

Dendias, Gazze'ye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki insani durum tamamen sorunludur ve yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Ancak tekrar ediyorum, Hamas sivil vatandaşlara karşı fırlattığı binlerce füze nedeniyle kesinlikle kınanmalıdır. Son derece hassas bir bölgede ve durumda kışkırtıcı açıklamalar ve tek yanlı görüşler yardımcı olmuyor."

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