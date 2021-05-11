Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini hem karada hem denizde hem de havada savunmak için gecesiyle gündüzüyle mücalede eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni güçler eklenmeye devam ediyor. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü kulağı olması amacıyla inşa edilen dördüncü gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye'nin haklarını korumak için verilecek her görevi icra etmek için görevine devam ediyor.