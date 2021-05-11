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Haberler Galeri Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Mavi Vatan'ı koruyan TCG Kınalıada'nın içi ve personeli iftar vaktinde görüntülendi. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını koruma ve hak arama mücadelesi devam ederken, donanmaya yeni katılan gemiler de Türk milletinin haklı mücadelesine güç katıyor. Son olarak Milli Gemi Projesi kapsamında inşa edilen dördüncü gemi olan TCG Kınalıada Korveti'nin İzmir Foça Limanı'nda Mavi Vatan nöbeti sürüyor. Logosunun özel anlamı ise gündem oldu.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:22
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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini hem karada hem denizde hem de havada savunmak için gecesiyle gündüzüyle mücalede eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni güçler eklenmeye devam ediyor. Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü kulağı olması amacıyla inşa edilen dördüncü gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye'nin haklarını korumak için verilecek her görevi icra etmek için görevine devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

Türkiye Cumhuriyeti Donanması'nın yeni nesil savaş gemisi ihtiyacını karşılaması adına başlatılan proje kapsamında daha önce TCG Heybeliada, TCG Burgazada ve TCG Büyükada adlı gemiler inşa edilerek, Mavi Vatan'ın sularına indirilmişti.

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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

DİĞER KORVETLERE GÖRE FARKLILIKLARI VAR

Türk mühendislerinin tasarladığı ve tamamen Türk iş gücüyle inşa edilen TCG Kınalıada Korveti'nde, ada sınıfının diğer korvetlerine ek olarak 'Atmaca' adı verilen yerli füze ve 'Ağ Destekli Veri Entegre Sistemi' gibi farklılıklar barınıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99.5 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı.

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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

LOGOSUNDA KALPAKLI ATATÜRK FOTOĞRAFI

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gururu TCG Kınalıada'nın logosu da önemli bir anlam yaşııyor.

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Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada hayran bıraktı! İşte logosunun özel anlamı

TCG Kınalıada'nın logosunda milli mücadelenin 100'ncü yılı olan 2019 yılında hizmete girmesi sebebiyle kalpaklı Atatürk bulunuyor. Logoda bulunan 16 yıldız Tarihte kurulmuş büyük Türk Devletlerini, göğe yükselen roket milli güdümlü mermi 'Atmaca' ile kazanılan uzun menzilli angajman yeteneğini, amblemi çevreleyen hat personelin birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını sembolize ediyor.