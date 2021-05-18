Son dakika: İsrail'den alçak saldırılara pişkin savunma! Medya merkezini bakın neden vurmuş

İsrail'in zulmü altındaki Filistinliler için dünyayı harekete geçmeye çağıran Türkiye, Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Son saldırılarda çocuk ve kadınlar dahil en az 174 kişiyi hava saldırılarıyla öldüren İsrail ise yaptığı vahşi katliamı savunarak farklı ülkelerden oluşan bir gücün ülkede olmaması gerektiğini ileri sürüyor. İnsanlığın bittiği nokta denilen aşamaya geçen İsrailli yetkililer, Ankara'nın önerisine karşı çıkarak dünyanın görmezden geldiği katliamlarını rahatlıkla sürdürmek istiyor.

SİVİLLERİN ÖLÜMÜ NORMAL!

Masum insanları bombalayan, anneleri evlatsız, çocukları anasız bırakan İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliamın da diğerleri gibi yanına kalmaması için mücadele veren tek ülke Türkiye olurken, dünya üç maymunu oynamaya devam ediyor. Yüzlerce insanın ölümüne yol açan İsrail saldırıları sonucu ölenler arasında masum sivillerin de olduğunu kabul ediyor.