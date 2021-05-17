İsrail'in kullandığı gizli silahı ifşa oldu! BBC muhabiri Gazze'deki vahşeti anlattı

Haaretz'in yazarlarından Alon Pinkas ise, İsrail'in Gazze için herhangi bir stratejisi veya bir final planı olmadığını belirtiyor. Pinkas'a göre, Tel Aviv yönetiminin Hamas'la 'son oyunu'nu bilmek imkansız, çünkü başından beri yanlış hesaplar, siyasi manevralar ve güçlü misillemeler vardı. Ve halihazırda bunun bedeli ödeniyor.