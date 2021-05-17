İsrail'in kullandığı gizli silahı ifşa oldu! BBC muhabiri Gazze'deki vahşeti anlattı
Mescid-i Aksa'nın ardından Gazze'ye saldıran İsrail'in vahşetini BBC muhabiri anlattı. Filistin'deki saldırıyı yakından takip eden dünya basını İsrail'in gizli silahını ortaya çıkarttı. BBC muhabiri açıklamasında "Gazze'nin her yerinde patlama oluyor." ifadelerine yer verdi.
Dünyanın dört bir yanından tepki yağmasına rağmen İsrail Gazze'de hafta sonu katliam yaptı, Pazar günü onlarca insan yaşamını yitirdi. Başbakan Netanyahu operasyonun 'tüm gücüyle' devam edeceğini söylese de, Haaretz gazetesi İsrail'in sevk ettiği gizli silahlara rağmen sonuç alamadığını yazdı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ikinci haftasına girdi. Pazar en ölümcül gün olurken, 16'sı kadın, 10'u çocuk toplamda 42 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in Haaretz gazetesi ise ordunun gizli silah sevkiyatını yazdı.
EVLER, CADDE VE SOKAKLAR YERLE BİR
Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve altyapıyı hedef aldığını, saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezlerinin de yıkıldığını aktardı.
Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı belirtildi. Ayrıca hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü de aktarılıyor.
NETANYAHU'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Filistin'e yönelik süren harekatın "tüm gücüyle" devam edeceğini söyledi. Basın açıklamasında konuşan Netanyahu, "Sükuneti sağlamak için gerekli olduğu sürece devam edeceğiz. Bu biraz vakit alacak" dedi.
Adı yolsuzluğa karışan, 4 seçim sonrası da hükümeti kurmakta başarısız olan Netanyahu, iktidarda kalabilmek için Gazze'ye saldırı başlattığı yönündeki eleştirilere ise "saçma" yorumunu yaptı. Netanyahu, güvenlik meselesi ve askerlerin hayatını siyasi çıkarlara feda etmediklerini savundu.
İsrail ordusunun, AP'nin bürosunu ve Gazze'deki diğer haber kuruluşlarını barındıran binayı hedef alması ve yok etmesi konusunda ise Netanyahu, vurulan medya binasında "Hamas'ın askeri malzemelerinin olduğu ve yaşayanları kalkan olarak kullandığını" iddia etti.
İsrail'in acımasız bombardımanına rağmen bir sonuç alması beklenmiyor. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Hamas'a karşı gizli ve stratejik silahlar sevk ettiğini yazdı. Örgütün kullandığı tünellere büyük zarar verilse de kaç Hamas üyesinin öldüğünün belirsiz olduğunu aktaran gazete, gizli silahlı saldırıların kısıtlı bir yararı olduğunu kaydediyor.
Haaretz'in yazarlarından Alon Pinkas ise, İsrail'in Gazze için herhangi bir stratejisi veya bir final planı olmadığını belirtiyor. Pinkas'a göre, Tel Aviv yönetiminin Hamas'la 'son oyunu'nu bilmek imkansız, çünkü başından beri yanlış hesaplar, siyasi manevralar ve güçlü misillemeler vardı. Ve halihazırda bunun bedeli ödeniyor.
BM'DEN UYARI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, gerilimin devam etmesinin bölgede "kontrol edilemez bir krize" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.
"SON DERECE KORKUNÇ"
Guterres Pazar günü yaptığı açıklamada, "son derece korkunç" olarak nitelendirdiği şiddetin derhal son bulmasına yönelik çağrı yaptı.
Öte yandan BM de hastaneler dahil olmak üzere pek çok tesisi olumsuz etkileyebilecek yakıt sıkıntısı konusunda uyarıda bulundu.
BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Lynn Hastings BBC'ye yaptığı açıklamada, BM'nin İsrailli yetkililerden bölgeye yakıt ve erzak yardımı yapmak için izin istediğini söyledi. Ancak Hastings, kendilerine bunun güvenli olmayacağının söylendiğini bildirdi.
İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı. Onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
İsrailli yetkililer ise geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan gerilimden bu yana Filistin tarafından kendilerine atılan roketler neticesinde 2'si çocuk 10 kişinin öldüğünü ve hafta boyunca da 3 binden fazla roketin atıldığını açıkladı.
GAZZE'DE İŞLEK CADDEYE SALDIRI
İsrail'in Pazar gece yarısı gerçekleştirdiği hava saldırılarında Gazze'deki işlek bir cadde hedef alındı. Saldırıda 3 bina yıkılırken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte de milyonlarca İsrailli güvenli alanlara ya da sığınaklara yerleşti.
SALDIRIDA ÜÇ ÇOCUĞUNU VE EŞİNİ KAYBETTİ
Reuters haber ajansına konuşan Riyad Eshkuntana isimli bir Filistinli, saldırılarda 3 çocuğunu ve karısını kaybettiğini; yalnızca 6 yaşındaki Suzy isimli çocuğunun ve kendisinin hayatta kalabildiğini söyledi:
"Saldırı esnasında hemen çocukları kontrol etmeye koştum. Karım da hemen çocukları odadan çıkarmaya gitti. Ardından ikinci bir hava saldırısı odayı vurdu. Tavan çöktü ve enkaz altında kaldım."
ÖLENLER ARASINDA DOKTOR DA VAR
İsrail ordusu ise bölgede bulunan Hamas'ın tünel sisteminin hedef alındığını söyledi. Öte yandan ordudan yapılan açıklamada, Gazze'deki hava saldırılarında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın evinin de hedef alındığını duyuruldu.
Bombalanan evde Hamas lideri Yahya Sinvar ile kardeşi Muhammed Sinvar'ın yaşadığı ileri sürülürken, yerel kaynaklar Hamas liderinin evinin bombalandığını doğruladı. Ancak Yahya ve Muhammed Sinvar'ın akıbetine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, ölenler arasında Ayman Ebu El-Ouf isimli iç hastalıkları uzmanı ve koronavirüs servisinde görev yapan bir doktorun da olduğunu söyledi.
BBC MUHABİRİ DEHŞETİ ANLATTI
BBC muhabiri Rushdi Abualouf, gece boyunca İsrail uçaklarının Gazze'de çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini aktararak, onlarca kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.
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BBC muhabiri, "Şimdiye kadar bu kadar yoğun bir hava saldırısı görmemiştim. Gazze'nin her yerinde patlama oluyor. Saldırıların konumuna dair yetkililerle iletişim kurmak zorlaştı" mesajını paylaştı.
Abualouf, "Şehrin batısında benim de yaşadığım bina deprem gibi sarsıldı. 200 kişinin yaşadığı binada büyük bir kaos yaşanıyor" dedi.
İsrail'de ise Hamas tarafından atılan roketler Aşkelon, Aşdod ve Netivot'a düştü. Roketlerin ardından herhangi bir hasar bildirilmedi.
BBC diplomasi muhabiri Paul Adams'a göre, İsrail'in "Duvarların Muhafızı" olarak adlandırdığı Gazze'deki operasyon henüz sonuçlanmaktan uzakta.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonun "tüm gücüyle" devam edeceğini ve bunun biraz "vakit alacağını" söyledi.
Pazar günkü basın toplantısındak onuşan Netanyahu, üzerlerinde baskıların olduğunu itiraf etti ancak ancak özellikle ABD Başkanı Joe Biden'a desteğinden dolayı teşekkür etti.
Biden'ın ekibinden Hady Amr, Cuma gününden bu yana İsrailli yetkililerle yaşanan krizi tartışmak üzere İsrail'de.
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