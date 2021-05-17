İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 319 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 94'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Son verilerle vaka sayısının 2 milyon 765 bin 485'e çıktığı, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybının 77 bin 222 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 242 bin 23'e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 151 bin 487 oldu.

İRAN'DA TOPLAM 2 MİLYON 420 BİN 983 DOZ AŞI YAPILDI

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 32 bin 162 kişiye aşının ilk dozunun, 388 bin 821 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar toplam 2 milyon 420 bin 983 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün de "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.