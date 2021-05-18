Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ile Filistin arasında ateşkes adımı
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Biden'a tepki göstermiş ve İsrail'e silah satışına onay verdiğini anımsatarak, "(Biden) da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu, bu, vesaire bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz." sözleriyle sert bir tepki göstermişti.
İsrail'e destek mesajları veren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüştü.
Biden, Netanyahu'ya bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
GAZZE'DE SON DURUM
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.
Bir taraftan çatışmalardan kaygı duyduğunu ifade eden ABD yönetimi, diğer taraftan İsrail'e "kendini savunma hakkı" bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.
ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK
ABD yönetiminin, Gazze'ye yönelik saldırılarından kısa süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıkmıştı.
BMGK'nın Filistin'deki olaylar nedeniyle yapmayı planladığı ortak açıklamalar da iki kez ABD tarafından engellenmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: KANLI ELLERİNİZLE BİR TARİH YAZIYORSUNUZ
Kabine Toplantısı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e silah satışına onay verdiğini anımsatan Başkan Erdoğan, şu görüşleri paylaşmıştı;
"O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu, bu, vesaire bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Çünkü biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. Bugün de tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz."
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