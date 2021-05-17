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ABD'den tüm dünyayı riske sokacak aşı hamlesi! Henüz onaylanmayan 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dünyaya dağıtılacak!

Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında "Mart ayında 4 milyondan fazla aşısını dünya ile paylaştık. Nisan sonunda da 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacağımızı duyurduk. Bu aşı, ABD'de henüz onaylanmadı" ifadelerini kullandı. ABD'nin henüz sağlık açısından onaylanmayan 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşması kafaları karıştırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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ABD'den tüm dünyayı riske sokacak aşı hamlesi! Henüz onaylanmayan 60 milyon doz AstraZeneca aşısı dünyaya dağıtılacak!

Başkanı , ürettikleri 20 milyon doz /, ve aşısını, haziran sonuna kadar diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.

IŞIK HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Biden, 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki aşılama çalışmaları sayesinde 50 eyaletin tamamındaki vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Biden, "Bu, virüse karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmez. Ancak tünelin sonundaki ışık her geçen gün büyüyor." dedi.

ASTRA ZENECA HENÜZ ONAYLANMADI

Joe Biden, hala aşılarını yaptırmamış kişilerin de bir an önce aşı olması gerektiğini belirterek, "Aşı programımız, dünyada lider konuma yükseldi. Bugün, dünyaya yardım etmek için ek adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Virüs tüm dünyada kontrol altına alınana kadar ABD'nin güvende olamayacağına işaret eden Biden, "Mart ayında 4 milyondan fazla aşısını dünya ile paylaştık. Nisan sonunda da 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacağımızı duyurduk. Bu aşı, ABD'de henüz onaylanmadı." ifadesini kullandı.

20 MİLYON DOZ DÜNYAYA DAĞITILACAK

Biden, ABD'de üretilen bütün AstraZeneca aşılarının dünya ile paylaşılacağının altını çizerek, "Ayrıca bugün Moderna, Pfizer ve Johnson and Johnson aşılarının da dünya ile paylaşılacağını duyuruyorum. Haziran sonuna kadar tüm 'yı korumaya yetecek kadar aşımız olacak. Gelecek 6 hafta içinde ekstra 20 milyon dozu da dünya ile paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 salgınının bitirilmesi için uluslararası alanda da adımlar atılacağını dile getiren Biden, bu konudaki programlarını, gelecek ay katılacağı G7 Zirvesi'nde açıklayacağını kaydetti.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KULLANMIYOR

Oxford-AstraZeneca aşısının nadir kan pıhtılaşması yan etkileri nedeniyle aşılama programından çıkarılacağı ve kullanımı askıya alınan Johnson & Johnson aşısının yalnızca gönüllülere uygulanacağı duyuruldu.

Daha önce Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını ulusal aşılama programından tamamen çıkaran Danimarka'dan sonra Norveç, aşının kullanımını durduran ikinci Kuzey Avrupa ülkesi oldu. Başbakan Erna Solberg, şu ana kadar ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın aşısının Norveç'te kullanılmadığını ancak ülkenin halihazırda almış olduğu dozların gönüllülere uygulanabileceğini söyledi. Solberg, "Enfeksiyonlar artarsa veya diğer aşı üreticilerinden teslimatlarda başarısızlık olursa kullanabileceğimiz yedek stoklar oluşturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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