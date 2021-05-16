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İsrailli generallerden Netanyahu'ya uyarı! Durdurmalısın

İsrail ordusu Filistin'de çocuk ve kadın fark etmeksizin sivilleri öldürürken bazı generaller bu duruma karşı çıktı. Ordudaki söz konusu üst düzey askeri yetkililerin Gazze'ye yönelik operasyonun durdurulmasını istediği belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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İsrailli generallerden Netanyahu'ya uyarı! Durdurmalısın

İsrail'in Walla News gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz, görünüşte Gazze'ye yönelik operasyonu devam ettirme konusunda hemfikir iken, savunma kuruluşu ve ordudaki üst düzey bazı yetkililer kapalı kapılar ardında "şu anda doğru olanın, operasyonun sona erdirilmesi ve ateşkes için çalışılması" olduğunu ifade ediyor.

KARA OPERASYONUNA KARŞILAR

Adı açıklanmayan söz konusu askeri yetkililer, İsrail'in operasyonu sürdürmenin bedelini ödediğini ve kimsenin girmek istemediği bir kara manevrası riskini alabileceği görüşünü dile getiriyor.

"HAMAS BİZE BEKLENMEDİK BİR KARŞILIK VEREBİLİR"

İsrail'deki bazı savunma birimi, kara manevrasına Hamas'ın beklenmedik bir karşılık vermesinden endişe ettiklerini ifade ederken, askeri yetkililer de İsrail'in (Gazze'deki) saldırılarının etkinliğinin azaldığını düşünüyor.

"60 GÜN BOYUNCA BİZE ROKET ATABİLİRLER"

Walla News'in haberinde ayrıca Hamas'ın çatışmalara yaklaşık 14 bin roketle girdiği ve bunun da onlara yaklaşık 60 gün roket atma imkanı verdiği kaydedildi.

"MEŞRUİYETİMİZİ KAYBEDEBİLİRİZ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırdığı için gelecekte meşruiyetini kaybetme endişesine de yer verilen haberde, "Hamas'ın askeri kanadının komutanı Muhammed ed-Dayf, ülke genelinde ulaşılabilecek her bölgeye roket fırlatmaya karar verdikten sonra İsrail'e karşı yeni bir denklem ortaya koymayı başardı" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK MERKEZİ VURULDU

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde bir sağlık merkezini 2 füze ile vurması sonucu merkezin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Shuhada Al Darj Sağlık Merkezi'ni 2 füze ile hedef aldı. Saldırı nedeniyle merkezde büyük hasar meydana geldi. Saldırı sonucu yaralananlar olduğu öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelere yönelik saldırıların Filistin sağlık personelini etkisiz hale getirmek için gerçekleştirildiğini ve sağlık personelinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Temsilcisi Dr. Yusuf Ebu Al-Rish yaptığı açıklamada, "İsrail kuvvetleri, sadece hastaneleri değil çeşitli hastanelere giden yolları da hedef alıyor. Bu saldırılar yaralıların hastanelerde tedavi almalarına engel oluyor" ifadesini kullandı. Bugün ayrıca İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Çalışma ve Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı vurduğu ve binalarda büyük hasar oluştuğu belirtildi.

2 DOKTOR ÖLDÜ

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye dün gece düzenlediği saldırılarda Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölüm Başkanı Doktor Eymen Ebu Avf ile Nöroloji Profesörü ve Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moin El Alul hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı da bin 225'e ulaşırken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

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