İsrailli generallerden Netanyahu'ya uyarı! Durdurmalısın

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Temsilcisi Dr. Yusuf Ebu Al-Rish yaptığı açıklamada, "İsrail kuvvetleri, sadece hastaneleri değil çeşitli hastanelere giden yolları da hedef alıyor. Bu saldırılar yaralıların hastanelerde tedavi almalarına engel oluyor" ifadesini kullandı. Bugün ayrıca İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Çalışma ve Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı vurduğu ve binalarda büyük hasar oluştuğu belirtildi.