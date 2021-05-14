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Son dakika: Birleşmiş Milletler'den Gazze açıklaması: 10 binden fazla Filistinli...

, 'ye düzenlenen saldırılarla ilgili yein bir açıklama yaptı. Kaç Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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SON DAKİKA HABERİ | İşgalci İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde yaşayan Filistinlilere yönelik insanlık dışı müdahalesi sürüyor. Gazze'de şiddetini arttıran bombalamalar ve kara harekatı sonrası bölgede yaşan Filistinliler evlerini terk etmeye zorlanıyor.

BM'DEN "GAZZE" AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

detaylar geliyor...

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