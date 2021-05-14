Rusya-ABD arasında gerilim çıkartacak olay! Rusya ABD'yi o listeye ekledi
Rus hükümeti tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ülkeler listesine ABD ile Çekya'nın eklendiği ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan'da bu tarz ülkelere karşı tedbir alınmasına ilişkin kararı imzalamıştı.
Rus hükümeti, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ülkeler listesine ABD ile Çekya'yı dahil etme kararı aldı. Başbakanlığın internet sayfasında "dostça olmayan" ülkeler ve bu ülkelere karşı alınan tedbirler listesi yayımlandı.
Söz konusu listede, Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan ülkeler olarak ABD ile Çekya yer aldı.
SÖZLEŞME YAPILAMAYACAK
Buna göre, Çekya'nın diplomatik temsilcilikleri, Rusya'da bulunan 19 gerçek kişiyle çalışma sözleşmesi yapabilecek. ABD diplomatik temsilcilikleri ise söz konusu kişilerle çalışma sözleşmesi yapamayacak.
NE OLMUŞTU?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan'da yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzalamıştı.
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