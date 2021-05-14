Rusya-ABD arasında gerilim çıkartacak olay! Rusya ABD'yi o listeye ekledi

Rus hükümeti, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ülkeler listesine ABD ile Çekya'yı dahil etme kararı aldı. Başbakanlığın internet sayfasında "dostça olmayan" ülkeler ve bu ülkelere karşı alınan tedbirler listesi yayımlandı.

Söz konusu listede, Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan ülkeler olarak ABD ile Çekya yer aldı.