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İsrailli katil Netanyahu'dan yeni Gazze açıklaması! "Daha bitmedi saldırılarımız sürecek"

Başbakanı 'ye yönelik yaptığı açıklamada "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun bu açıklaması sonrasında bölgede gerilimin daha da artacağı öngörülüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi İsrail güçlerinin, biri Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 3 Filistinli daha şehit oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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İsrailli katil Netanyahu'dan yeni Gazze açıklaması! Daha bitmedi saldırılarımız sürecek

Başbakanı , "daha bitmedi" diyerek abluka altındaki 'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirtti. Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

HENÜZ BİTMEDİ

Filistinli direniş örgütü 'ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

3 FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT OLDU

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikisi İsrail güçlerinin, biri Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 3 Filistinli daha şehit oldu.

BM'DEN GAZZE AÇIKLAMASI

BM, 'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli şehit oldu.

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