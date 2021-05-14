İsrailli katil Netanyahu'dan yeni Gazze açıklaması! "Daha bitmedi saldırılarımız sürecek"

HENÜZ BİTMEDİ

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.