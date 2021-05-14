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Son dakika: İsrail tankları Gazze şeridinde! İsrail kara operasyonu başlattı mı? Son durumu A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 09:25
Güncelleme:14.05.2021 09:31
Son dakika haberi... Gazze İşgalci İsrail'in bombardımanı altında. İsrail ordusuna ait tanklar Gazze şeridinde hazır bekliyor. Peki İsrail kara operasyonu başlattı mı? Bölgede neler yaşanıyor? AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, bölgedeki son durumu ve yaşananları anlattı.
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