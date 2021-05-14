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İşgalci İsrail Gazze'de insanlık suçu işliyor! A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirme: Batı'nın çarpıtmasıyla soykırıma giden olay

A Haber
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Giriş: 14.05.2021 08:48
Güncelleme:14.05.2021 09:02
İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nde şehit ettiği Filistinli sayısı 109 oldu. İsrail uçakları Gazze’de yerleşim yerlerini vuruyor. Koskoca binaların yıkılış anları canlı yayınlara yansıyor. Öldürdükleri çocuklara, yıktıkları ocaklara ve döktükleri kana rağmen ABD ve Almanya’dan İsrail’e destek geldi. Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Batı dünyası çarpıtmasıyla soykırıma giden olayları ifade etmemiz lazım." dedi.
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