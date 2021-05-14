ABD'de normale dönüş için yeni adım: Maske takma zorunluluğu kalktı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, aşıların her iki dozunu da yaptıran kişilerin maske takmak zorunda olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Şimdi kural çok basit, aşı olun ya da olana kadar maskenizi takın." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Kovid-19 kurallarına ilişkin yeni bir rehber yayımlamasının hemen ardından Beyaz Saray bahçesinde açıklama yaptı.
"Bugün ABD'de koronavirüs ile mücadelemizde muhteşem bir gün." diyen Biden, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tamamen aşılanan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını duyurdu." ifadesini kullandı.
Biden, bu kararın ardında aşılamalardaki başarılarının olduğunun altını çizerek, "114 günde 250 milyon doz aşı yaptık. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. 50 eyaletten 49'unda vakalar düştü." diye konuştu.
Salgının başından bu yana hastaneye yatış oranlarının en düşük seviyede olduğunu açıklayan Biden, ABD halkının son 1 yıldır gösterdiği sabrın ve fedakarlıkların takdire şayan olduğunu vurguladı.
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