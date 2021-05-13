Son dakika | Hamas İsrail'e kabus gibi çöktü! İHA ile intihar dalışı

Bu arada İzzeddin el-Kasam Tugayları tarafından yayınlanan videoda, Kassam üyelerinin üzerine Şihab yazılı İHA'yı uçurmak için hazırlık yaptığı görülüyor.

İSRAİL GAZZE'Yİ RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA VURUYOR: ŞEHİT SAYISI 83'E YÜKSELDİ

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de abluka altındaki Gazze Şeridi İsrail ordusunun saldırılarına hedef olmaya devam ediyor.