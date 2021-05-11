Tel Aviv’de siren sisleri yükseldi

İsrail-Filistin arasındaki gerilim artarak devam ediyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'e Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeni ile hava savunma sistemleri devreye girerken, şehrin birçok noktasında siren sesleri yükseldi. Sağlık görevlileri, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde roketler nedeni ile 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktarılırken, roketlerin bir otobüsü vurduğu öne sürüldü.



Hamas tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e 130 roket atıldığı ifade edilerek, "Şimdi, sözümüzü yerine getirirken, El-Kassam Tugayları düşmanın sivil binaları hedef almasına cevaben 130 füze ile Tel Aviv ve çevresinde en büyük füze saldırısını başlattı" dedi.



GAZZE'DE 13 KATLI BİNA VURULMUŞTU

İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı olan Hanadi Kulesi vurulmuştu. Saldırının ardından bina çökmüştü.



Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında, 9'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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