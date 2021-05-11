Binyamin Netanyahu'nun oğlundan skandal Türkiye çağrısı! Filistin'e verilen desteği yediremedi

Gelen ilk bilgilere göre, bugün gerçekleştirilen saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Öte yandan gelen tüm tepkilere rağmen İsrail bölgedeki tansiyonu artıracak flaş bir adım attı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı.