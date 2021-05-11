Binyamin Netanyahu'nun oğlundan skandal Türkiye çağrısı! Filistin'e verilen desteği yediremedi
İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ederken, Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetleneceğini söylemesinin ardından İsrail Savunma Bakanlığı bölgeye ek 5 bin askerin gönderileceğini ifade etti. Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu.
İsrail, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e uyguladığı şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor. Masum çocukları acımadan vuran İsrail yapılan barış çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda.
Gazze'den yürek yakan görüntüler gelmeye devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu barış çağrılarını hiçe sayarak korkunç bir açıklama yaptı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan Netanyahu, İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve Gazze'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı.
OĞLUNDAN NEFRET SÖYLEMİ
Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan İsrail'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.
Yair Netanyahu tweetinde "İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.
İsrail dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni saldırılar, Hamas'ın kıyı topraklarından İsrail'e roket fırlatmasının ardından, saatler sonra gerçekleşti.
Gelen ilk bilgilere göre, bugün gerçekleştirilen saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
Öte yandan gelen tüm tepkilere rağmen İsrail bölgedeki tansiyonu artıracak flaş bir adım attı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı.
Aynı açıklamada 'iç cephe savunmasını derinleştirmek' için Gantz'ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.
İsrail ayrıca Gazze Şeridi yakınlarındaki şehirlere topçu bataryaları konuşlandırdı ve Gazze çevresindeki roket önleyici sistemlerini güçlendirdiğini açıkladı.
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