Son dakika | BM'den terörist İsrail'e açık destek!

Dujarric, AA muhabirinin ''Genel Sekreter, Filistinlilerin öldürüldüğünde neden kınamak kelimesini kullanmaktan kaçınıyor? Filistinlilerin hayatı İsraillilerin hayatından daha mı değersiz?'' sorusuna ise ''Hayır, katiyen. Daha önce de dediğim gibi ne tarafta olursa olsun sivillerin öldürülmesine karşıyız.'' yanıtını verdi.

AA muhabirinin ''Peki öyleyse neden kınamıyor?'' sorusunu yinelemesi üzerine ise Sözcü Dujarric, ''Pozisyonumuzu açıkladığımı düşünüyorum.'' dedi.

Dujarric, ayrıca İsrail güvenlik güçlerine maksimum itidal göstermesi ve güç kullanımında ölçekli olması çağrısı yaptı.