Katil ve şeref yoksunu İsrail'den katliam! İsrail çocukları şehit etti

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi her geçen saat artarken katliamın görüntüleri korkunç bir seviyeye çıktı. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında çocuklar dahil çok sayıda insan şehit olurken, yüzlerce kişi yaralandı. İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi. İsrail'in Gazze'ye geniş çaplı bir saldırı daha düzenlemesi beklenirken, Filistinliler Mescid-i Aksa için nöbetini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 22:50 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 23:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL