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Son dakika | Hamas'tan terörist İsrail'e roket yağmuru!

'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail’i 137 roketle hedef aldıklarını açıklarken, İsrailli yetkililer Aşkelon kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Son dakika | Hamas'tan terörist İsrail'e roket yağmuru!

Filistin'de tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Tepesi ve 'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Ubaida bugün yaptığı açıklamada, "İsrail'in güneyindeki Aşdod ve Aşkelon kentlerine 5 dakikada 137 roket gönderdik" bilgisini paylaştı.

İsrailli sağlık görevlileri ise yaptıkları açıklamada, 'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDE BİR OKULU VE EVLERİ HEDEF ALDI
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin evleri ve bir okulun da aralarında bulunduğu birçok noktaya hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Hamas'a bağlı El-Salah el-Hayriyye Derneğine ait okulu vurdu. Saldırı sonucu okulda büyük hasar meydana geldi.

İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillere ait evler de hedef alındı. Hava saldırılarına maruz kalan evlerin sayısı henüz bilinmiyor.

Ayrıca İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusunda hedef aldığı plastik fabrikasında yangın çıktı.İsrail ordusu daha önce de Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

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