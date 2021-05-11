11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Filistin Devlet Başkanı Abbas açıkladı: Gazze saldırısı sebebiyle bayram kutlamaları iptal!

Filistin Devlet Başkanı Abbas açıkladı: Gazze saldırısı sebebiyle bayram kutlamaları iptal!

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , 'in saldırısındaki şehitlerden dolayı kutlamalarının iptali ve bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2021
ABONE OL
Filistin Devlet Başkanı Abbas açıkladı: Gazze saldırısı sebebiyle bayram kutlamaları iptal!

resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın aldığı karar uyarınca, ülkede dini ibadetlerin dışında herhangi bir bayram kutlaması yapılmayacak, yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirilecek.

, 'in 'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA