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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce gösterdiği Filistin-İsrail haritası güncellendi!

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Giriş: 11.05.2021 00:49
Güncelleme:11.05.2021 00:50
BM 74.Genel Kurulu’nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin'de İsrail'in uyguladığı zulmü dile getirirken o dönemde gösterdiği harita ile dünyanın gündemine gelmişti. O tarihi konuşmada Başkan Erdoğan ‘’Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? " ifadelerini kullanmıştı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşması esnasında gösterdiği o haritanın güncellenmiş hali...

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖSTERDİĞİ HARİTANIN GÜNCEL HALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce gösterdiği Filistin-İsrail haritası güncellendi!
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