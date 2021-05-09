İsrail'in alçak saldırısı sonrası Hamas lideri Heniyye'den İslam ülkelerine flaş çağrı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, ismi zikredilmeyen bazı Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail'in saldırılarıyla alakalı mesaj gönderdi.

Heniyye mesajında Doğu Kudüs'te ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların tehlikeli bir tırmanış ve suç olduğunu, bunlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.