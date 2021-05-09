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İsrail'in alçak saldırısı sonrası Hamas lideri Heniyye'den İslam ülkelerine flaş çağrı

İşgalci güçleri bahçesinde ibadet eden Filistinli Müslümalara yönelik insanlık dışı müdahalesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Yerel medyada yayınlanan son dakika haberlerine 'nde de süren alçak saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarında olduğu en az 300 Filistinli Müslüman yaralandı. Öte yandan Hamas lideri Heniyye, İslam ülkelerinden İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçmelerini istedi. Ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İslam ülkelerine 'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki "barbarca saldırılarını" durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, ismi zikredilmeyen bazı Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail'in saldırılarıyla alakalı mesaj gönderdi.

Heniyye mesajında 'te ve 'nde yaşananların tehlikeli bir tırmanış ve suç olduğunu, bunlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

İSLAM ÜLKELERİ İÇİN BİRLİK ZAMANI

İşlediği terör karşısında İsrail'i caydıracak güçlü bir tepki vermek gerektiğini kaydeden Heniyye, "İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı. Bu saldırılar ümmeti kışkırtıyor. İşgal altındaki Kudüs'ün, Arap ve İslami tarihini hedef alıyor. Kudüs halkının, toprakları üzerindeki hayatlarını, varlıklarını, geleceklerini ve meşru haklarını hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinden, İsrail'in Doğu 'teki Filistinlilere, onların topraklarına ve 'ya yönelik devam eden "barbarca saldırılarını" durdurmak için harekete geçmelerini isteyen Heniyye, bu yönde siyasi ve diplomatik tutumlar sergilenmesi için çalışma çağrısında bulundu.

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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