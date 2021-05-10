İsrail'in katliamlarına rağmen Filistinlilerin nüfusu 1948'den bu yana 9 kat arttı

Filistin İstatistik Merkezi, Nekbe'nin 73. yılı (15 Mayıs) münasebetiyle yayımladığı raporda, yaklaşık 6 milyon 800 bin Filistinlinin, tarihi Filistin topraklarını oluşturan Batı Şeria, Kudüs, Gazze ve İsrail'de yaşadığı, geri kalanların ise farklı ülkelerde veya yurt dışındaki Filistin kamplarında bulunduğu belirtildi.

İsrail'de 1,6, Kudüs ve Batı Şeria'da 3,1 ve Gazze'de 2,1 milyon Filistinlinin yaşadığı aktarılan raporda, 2020'nin sonu itibarıyla Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 467 bin olduğu aktarıldı.