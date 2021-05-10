Son dakika | ABD bu skandalı konuşuyor! 750 ceset burada saklanıyor

COVID-19 sebebiyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke olan ABD'de New York'ta koronavirüs kurbanlarının cesetleri, bir yıl geçmesine rağmen soğutmalı kamyonlarda saklanıyor.

CNN International'da yer alan habere göre, Nisan 2020'nin başlarında, New York'ta tek bir günde 800'den fazla koronavirüs ölümü bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre 5 Nisan haftasında şehirde her gün ortalama 566 kişi ölüyordu.

Bu dönem hayatını kaybeden 750 kişinin cesetlerinin Güney Brooklyn Deniz Terminali'ndeki soğutmalı kamyonlarda saklandığı bildirildi.

Tıbbi muayene ofisinin icra komiseri yardımcısı Dina Maniotis, cesetlerin çoğunun, kentin son 100 yıldır fakir veya sahipsiz kişileri gömdüğü Hart Adası'na gidebileceğini söylerken kişilerin ailelerinin de bu istekte bulunduğunu belirtti.

New York'un bu tür geçici morglara başvurduğu en son zamanın ise, Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen 11 Eylül 2001'deki terörist saldırıları olduğu belirtildi.