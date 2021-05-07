"Salgının üçüncü dalgası kırıldı" Almanya Sağlık Bakanı duyurdu
Covid-19 küresel salgınıa ilişki güzel haber Almanya'dan geldi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında “Salgının üçüncü dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız” dedi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise "Tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın yüzde 80'inden fazlasının korona virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Salgın devam edebilir, fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşturmayacaktır” ifadelerini kullandı. Peki Almanya'da bugün kaç yeni vaka tespit edildi? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, corona virüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Bakan Spahn, ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek, "Salgının üçüncü dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız" dedi.
DİKKATLİ OLUNMALI
Almanya'da vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini kaydeden Alman Bakan, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi.
ALMANYA KAÇ KİŞİ AŞILANDI
Almanya'da bugün itibariyle yüzde 31,5'inin tek doz aşı olduğunu dile getiren Bakan Spahn, gelecek hafta içi ülkede yaşayan her 3 kişiden birinin aşılanmış olacağını ifade etti.
Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinerek, "Tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın yüzde 80'inden fazlasının korona virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Salgın devam edebilir, fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşturmayacaktır" dedi.
24 SAAT İÇİNE 284 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Almanya'da son 24 saatte 18 bin 485 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 491 bin 988'e ulaştı.
Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 84 bin 410'a yükseldi.
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