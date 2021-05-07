"Salgının üçüncü dalgası kırıldı" Almanya Sağlık Bakanı duyurdu

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinerek, "Tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın yüzde 80'inden fazlasının korona virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Salgın devam edebilir, fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşturmayacaktır" dedi.