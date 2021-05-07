07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | ABD’nin Minnesota eyaletindeki Wells Fargo bankasında rehine krizi

SON DAKİKA | ABD’nin Minnesota eyaletindeki Wells Fargo bankasında rehine krizi

’nin eyaletinde bulunan bankasında soygun alarmı verildi. Soyguncuların çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, banka şubesinin dışında bekleyen güvenlik güçleri ve çok sayıda kişinin operasyonu uzaktan izlediği görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | ABD’nin Minnesota eyaletindeki Wells Fargo bankasında rehine krizi

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı St. Cloud ilçesinde bulunan Wells Fargo bankasının St. Cloud South şubesinde soygun alarmı verildi.

Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi sevk edilirken, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ajanlarının polis ekiplerine destek verdiği aktarıldı.
St. Cloud Polis Departmanı (SCPD) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45 civarında ekiplerin aktif bir banka soygunu ihbarına yanıt verdikleri aktarılırken, rehine durumunun devam ettği ifade edildi. SCPD ayrıca, FBI ajanlarının operasyona destek verdiğini açıkladı. Şu ana kadar herhangib ir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.



SCPD'den Teğmen Lori Ellering basına verdiği demeçte, "Olay aktif ve devam ediyor. İçeride açıklanmayan sayıda rehin tutulan banka çalışanı var" dedi.



Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, banka şubesinin dışında bekleyen güvenlik güçleri ve çok sayıda kişinin operasyonu uzaktan izlediği görüldü.

ABD’de rehine krizi ABD'DE REHİNE KRİZİ

"ÖNCELİK GÜVENLİK"

Wells Fargo sözcüsü yerel basına yaptığı açıklamada, "Wells Fargo'nun 33. Cadde Güney'de bulunan St. Cloud South şubesinde bir rehine durumunu teyit edebiliriz" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Yerel kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyoruz ve yetkililere soruşturmalarında yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun toplum ve meslektaşlarımız için travmatik bir an olduğunun farkındayız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın emniyeti ve güvenliği en önemli önceliğimizdir" dedi.

Polis, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarırken, çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbulda dikkat çeken hareketlilik İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
Meteorolojiden flaş sağanak yağış uyarısı METEOROLOJİ'DEN FLAŞ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA