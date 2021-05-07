07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da gökyüzünde dikkat çeken hareketlilik! İşte sıralı ışıkların nedeni…

İstanbul'da gökyüzünde dikkat çeken hareketlilik! İşte sıralı ışıkların nedeni…

'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı da, sosyal medya hesabından tarafından çekilen güneş paneli parlamasını paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da gökyüzünde dikkat çeken hareketlilik! İşte sıralı ışıkların nedeni…

'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu.

Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gökyüzündeki sıralı ışıkların, 'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi 'in, "" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.


BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen güneş paneli parlamasını paylaştı.

İstanbul'da dikkat çeken hareketlilik İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA