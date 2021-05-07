İstanbul'da gökyüzünde dikkat çeken hareketlilik! İşte sıralı ışıkların nedeni…
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından Tübitak Ulusal Gözlemevi tarafından çekilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu.
Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.
BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?
- İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...
- Ölümün nefesini ensesinde hissetti! Diziden ayrılacak iddiası kafa karıştırdı! Beklenen açıklama...
- Meteor yağmuru ne zaman 2021? Göktaşı yağmuru bu sene olacak mı? İşte beklentiler...
- SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...
- İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...
- Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...
- Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...
- 3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi
- Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...
- Bekçi alımı için kritik tarih... Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde olacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı?
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı 24 Mayıs'a mı uzatıldı?