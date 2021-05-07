İstanbul'da gökyüzünde dikkat çeken hareketlilik! İşte sıralı ışıkların nedeni…



BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

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