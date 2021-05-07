Kolombiya yangın yeri! Ölü sayısı giderek artıyor

Bir başka öğrenci Didiyer Dalgadillo, ülkede yolsuzluk ve rüşvetten çok usandıklarını vurgulayarak, "Birlikte yaşamak için çok gerekçemiz var." diye konuştu.

16 yaşındaki Sofia Talvaro ise hükümetin eğitime çok az yatırım yaptığını belirterek, "Ülkemizde ciddi bir eşitsizlik var. Kardeşim, işsizlikten henüz okulunu tamamlayamadı. Hükümet, savaş yerine eğitime daha fazla pay vermeli." ifadelerini kullandı.