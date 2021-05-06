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Son dakika: Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

haberi... 'nce yapılan açıklamada yurt genelinde yaşanacak meteorolojik olayla dair önemli bilgilendirme yapıldı. Meteoroloji’nin 5 günlük hava durum haritasında cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklenmekte. Peki, Türkiye genlinde hava durumu nasıl olacak nasıl olacak? İşte ’in de aralarında bulunduğu il il hava durumu tahmin hatitası…

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum haritasında cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklenmekte.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30

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