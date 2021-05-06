Son dakika: Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yurt genelinde yaşanacak meteorolojik olayla dair önemli bilgilendirme yapıldı. Meteoroloji’nin 5 günlük hava durum haritasında cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklenmekte. Peki, Türkiye genlinde hava durumu nasıl olacak nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir’in de aralarında bulunduğu il il hava durumu tahmin hatitası…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durum haritasında cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklenmekte.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30
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