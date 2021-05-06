Son dakika: Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

SALI

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



İstanbul: Parçalı bulutlu 22



İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19



Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19



Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30