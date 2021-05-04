Azerbaycan ordusundan Türk SİHA'ları ile tatbikat! Temsili düşman hedefleri imha edildi

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı. Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ederek imha etti.