23 Nisan 2021, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Akdeniz'de insanlık dramı! En az 100 göçmen hayatını kaybetti

Son dakika: Akdeniz'de insanlık dramı! En az 100 göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi... , 'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: Akdeniz'de insanlık dramı! En az 100 göçmen hayatını kaybetti

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