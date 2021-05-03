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TikTok'ta milyonlar izledi! Yolcular ilk başta ne olduğunu anlamadı

'deki 'den 'ye ulaşmak için uçağa binen isimli yolcu hayatının şokunu yaşadı. Mounga, hamile olduğundan habersiz doğum yaparken, bu anları bir kişi 'ta paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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TikTok'ta milyonlar izledi! Yolcular ilk başta ne olduğunu anlamadı

'deki 'den 'ye ulaşmak için uçağa binen isimli yolcu hayatı boyunca unutamayacağı bir uçuş tecrübesi yaşadı.

gazetesinde yer alan habere göre, hamile olduğundan habersiz kadın 30 bin feet yükseklikte, uçakta doğum yaptı.

Şans eseri uçaktaki yolculardan birinin hemşire olması sayesinde doğum başarılı geçti. Bebeğin ise 26-27 haftalık olduğu açıklandı.

Anne ve Raymond adı verilen sürpriz bebek uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bebeğin babası , Facebook'ta küçük Raymond'un gelişiyle şaşkına döndüğünü yazdı ve bunu "mucize" olarak nitelendirdi.

Uçaktaki bu sürpriz doğum ise çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Doğum anını videoya çeken yolculardan birinin bu anları sosyal medya uygulaması 'a yüklemsi ile bu hikaye kısa sürede viral oldu.

Videoda doğumdan hemen sonra hostesin 'Çoğunuzun muhtemelen duymuş olduğu gibi, uçakta yeni bir çocuk doğurduk, güzel bir alkış alalım' dediği duyuluyor.

Pek çok kullanıcı kadının hamileyken uçağa binmesini eleştirdi. Ancak, 'a göre baba, eşinin uçakta doğum yapmadan önce hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

Olayın geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandığı açıklandı.

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