TikTok'ta milyonlar izledi! Yolcular ilk başta ne olduğunu anlamadı
ABD'deki Salt Lake City'den Hawaii'ye ulaşmak için uçağa binen Lavinia Mounga isimli yolcu hayatının şokunu yaşadı. Mounga, hamile olduğundan habersiz doğum yaparken, bu anları bir kişi TikTok'ta paylaştı.
ABD'deki Salt Lake City'den Hawaii'ye ulaşmak için uçağa binen Lavinia Mounga isimli yolcu hayatı boyunca unutamayacağı bir uçuş tecrübesi yaşadı.
Şans eseri uçaktaki yolculardan birinin hemşire olması sayesinde doğum başarılı geçti. Bebeğin ise 26-27 haftalık olduğu açıklandı.
Anne ve Raymond adı verilen sürpriz bebek uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Bebeğin babası Ethan Magalei, Facebook'ta küçük Raymond'un gelişiyle şaşkına döndüğünü yazdı ve bunu "mucize" olarak nitelendirdi.
Uçaktaki bu sürpriz doğum ise çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Doğum anını videoya çeken yolculardan birinin bu anları sosyal medya uygulaması TikTok'a yüklemsi ile bu hikaye kısa sürede viral oldu.
Videoda doğumdan hemen sonra hostesin 'Çoğunuzun muhtemelen duymuş olduğu gibi, uçakta yeni bir çocuk doğurduk, güzel bir alkış alalım' dediği duyuluyor.
Pek çok kullanıcı kadının hamileyken uçağa binmesini eleştirdi. Ancak, Star Online'a göre baba, eşinin uçakta doğum yapmadan önce hamile olduğunu bilmediğini söyledi.
Olayın geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandığı açıklandı.
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