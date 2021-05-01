Son dakika: Bangladeş'ten Türkiye kararı: Seyahat yasağı kaldırıldı! 26 ülke...

Söz konusu şartlar, 10 yaş altı çocuklar dışında tüm gelen ve giden yolcuların Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belge ibraz etmelerini ve testi uçuş saatinden 72 saat önce yaptırmasını gerektiriyor.

26 ülkeden 23'üne giden veya bu ülkelerden gelen yolcuların Bangladeş'e geldikten sonra belirlenen bir karantina otelinde 14 gün boyunca kalmaları gerekirken; Katar, Bahreyn ve Kuveyt'ten gelen yolculara Bangladeş hükümetinin belirlediği veya masraflarını kendilerinin karşıladıkları bir otelde 3 gün kalması şart koşuldu.