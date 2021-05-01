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Son dakika: Bangladeş'ten Türkiye kararı: Seyahat yasağı kaldırıldı! 26 ülke...

Bangladeş, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeye yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen seyahat yasağını sonlandırdı. İşte yasağın kalktığı 26 ülke... (Son dakika dünya haberi)

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Bangladeş'ten Türkiye kararı: Seyahat yasağı kaldırıldı! 26 ülke...

DhakaTribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sivil Havacılık Otoritesi 14 Nisan'da salgın nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 ülkeye getirilen kararında değişikliğe gitti.

Değişiklikle ikinci bir açıklamaya kadar askıya alınan hava yolu seferlerinin bazı şartlarla tekrar devam etmesine karar verildi.

Söz konusu şartlar, 10 yaş altı çocuklar dışında tüm gelen ve giden yolcuların Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belge ibraz etmelerini ve testi uçuş saatinden 72 saat önce yaptırmasını gerektiriyor.

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26 ülkeden 23'üne giden veya bu ülkelerden gelen yolcuların Bangladeş'e geldikten sonra belirlenen bir karantina otelinde 14 gün boyunca kalmaları gerekirken; , ve 'ten gelen yolculara Bangladeş hükümetinin belirlediği veya masraflarını kendilerinin karşıladıkları bir otelde 3 gün kalması şart koşuldu.

Söz konusu 26 ülke , , Bahreyn, , , , , , , , , , Kuveyt, , Letonya, Litvanya, Hollanda, Paraguay, Peru, Katar, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Uruguay'dan oluşuyor.

Diğer yandan Hindistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Gürcistan, İran, Moğolistan, Umman, Güney Afrika, Tunus ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ise sadece Bangladeş vatandaşları ülkeye kabul edilecek ve 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Bangladeş hükümetinde gün içinde yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1452 yeni vaka tespit edildi, 60 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 760 bin 584'e, ölü sayısı ise 11 bin 510'a yükseldi.

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