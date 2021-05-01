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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı duyurdu! Stratejik bölgeye saldırı girişimi engellendi

, 'yi hedef alan hava saldırısı girişiminin engellendiğini açıkladı. Suudi Arabistan’ın başkenti ’dan sonra ikinci büyük şehir olan ve kıyısında yer alan Cidde, yoğun ekonomik faaliyetler nedeniyle ülke için stratejik bir önem taşıyor.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı duyurdu! Stratejik bölgeye saldırı girişimi engellendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cidde kentini havadan hedef alan bir saldırının engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Cidde'ye yönelik belirsiz bir düşman hava hedefi imha edildi" ifadesini kullanıldı. Saldırı girişimini hiçbir grup üstlenmezken, Savunma Bakanlığı da saldırının arkasında kimin olabileceğini ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan sonra ikinci büyük şehir olan ve Kızıldeniz kıyısında yer alan Cidde, yoğun ekonomik faaliyetler nedeniyle ülke için stratejik bir önem taşıyor.

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