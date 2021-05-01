01 Mayıs 2021, Cumartesi
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İran resmen açıkladı: ABD ile anlaştık

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ’nin enerji, banka ve limanlara yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021
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İran resmen açıkladı: ABD ile anlaştık

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 'nın başkenti 'da İran ile 4+1 ülkeleri ile devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirten Arakçi, hangi yaptırımların kaldırılacağına ilişkin anlaşmaya varıldığını söyledi.

'nin enerji, banka ve İran limanlarına uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını belirten Arakçi, "Yaptırım listesinde olan isim ve kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılmasında ortak bir sonuca vardık. Bu kurum ve isimlerin hangileri olacağı konusunda ise görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
Müzakerelerde ihtilaflı konuların belirginleştiğini belirten Arakçi, "Görüşmeler artık daha olgunlaştı. Metin üzerine yoğunlaştık. Ortak birçok konumuz da var ama ne zaman kesin bir sonuca varacağımızı söylemek zor" ifadelerini kullandı.

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