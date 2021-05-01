İran resmen açıkladı: ABD ile anlaştık

ABD'nin enerji, banka ve İran limanlarına uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını belirten Arakçi, "Yaptırım listesinde olan isim ve kurumlara yönelik yaptırımların kaldırılmasında ortak bir sonuca vardık. Bu kurum ve isimlerin hangileri olacağı konusunda ise görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Müzakerelerde ihtilaflı konuların belirginleştiğini belirten Arakçi, "Görüşmeler artık daha olgunlaştı. Metin üzerine yoğunlaştık. Ortak birçok konumuz da var ama ne zaman kesin bir sonuca varacağımızı söylemek zor" ifadelerini kullandı.

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