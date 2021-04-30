30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Biden'ın 'soykırım' ifadeleri hakkında flaş açıklama! Skandal 'soykırım' açıklaması ne anlama geliyor?

ABD'den Biden'ın 'soykırım' ifadeleri hakkında flaş açıklama! Skandal 'soykırım' açıklaması ne anlama geliyor?

Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da kullandığı skandal 'soykırım' ifadeleri hakkında açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu" denildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
ABD'den Biden'ın 'soykırım' ifadeleri hakkında flaş açıklama! Skandal 'soykırım' açıklaması ne anlama geliyor?

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını "soykırım" ifadesiyle nitelemiş, Türkiye ise söz konusu açıklamaya sert tepki göstermişti.

ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak, Ermeni entelektüeller ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla, 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü." ifadelerine yer verdi.

ABD BAŞKANLARI "BÜYÜK FELAKET, TECHİR VE KATLİAM" İFADELERİNİ KULLANIYORDU

Biden'dan önceki iki ABD başkanı olan Donald Trump ve Barack Obama, göreve geldikten sonra konuya ilişkin yaptıkları tüm açıklamada Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen, "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyordu.

Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Perde arkasını A Haber'de anlattı PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI
ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına soykırım dedi ABD BAŞKANI BİDEN 1915 OLAYLARINA "SOYKIRIM" DEDİ
Türkiye'den ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt TÜRKİYE'DEN ABD'NİN S-400 AÇIKLAMASINA YANIT

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA