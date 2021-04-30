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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika dünya haberleri... 'ın vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'ın vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...






ABD VE NATO ÇEKİLİYOR!

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme sürecinde bu bombalı saldırının gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekti.

TALİBAN SALDIRISINDA 7 SİVİL ÖLDÜ

Ayrıca öğlen saatlerinde Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Hıncan ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

NATO çekiliyor! Düğmeye basıldı NATO ÇEKİLİYOR! DÜĞMEYE BASILDI

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