Son dakika: Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika dünya haberleri... Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
ABD VE NATO ÇEKİLİYOR!
ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme sürecinde bu bombalı saldırının gerçekleşmesi dikkatleri üzerine çekti.
TALİBAN SALDIRISINDA 7 SİVİL ÖLDÜ
Ayrıca öğlen saatlerinde Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Hıncan ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
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