Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Blinken'ın "S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor" sözlerine yanıt

İSMAİL DEMİR: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Böyle bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren İsmail Demir, "Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton'a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz." dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız.' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.