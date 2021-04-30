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ABD Başkanı Joe Biden'ın maske ile imtihanı! İşte o panik anları

Başkanı 'ın yaşadığı tuhaf anlar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bu olaylara bir yenisi daha eklendi. , eyaletinde yaptığı konuşmada maskesini bulamayınca 30 saniye boyunca maskesini aradı. Ülke genelinde alınan karar gereği takma zorunluluğunun bulunmamasına rağmen Biden'ın bu paniği dikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Biden daha öncede uçağa binmeye çalışırken 3 kez düşerek yere kapaklanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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ABD Başkanı Joe Biden'ın maske ile imtihanı! İşte o panik anları

Başkanı , eyaletinde yaptığı bir konuşmanın sonlarında yüz maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini ararken, kürsüden destekçilerine seslenerek, "Maskemi arıyorum, başım belada" dedi.

"MASKEMİ ARIYORUM BAŞIM BELADA"

ABD Başkanı Joe 'ın göreve gelmesinden bu yana 100'üncü gününü tamamlaması nedeniyle dün Georgia eyaletinin kentinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan Biden, konuşmanın sonlarına doğru yüz maskesini bulamayınca paniğe kapıldı. , eşinin yanına sahneye gelerek, Biden'ın maskesini aramasına yardımcı oldu. Kürsüde 30 saniye boyunca maskesini arayan Biden, mikrofondan destekçilerine seslenerek, "Maskemi arıyorum, başım belada" dedi.

MASKE ZORUNLULUĞU YOK

'nin (CDC) geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kararına göre, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında maske takma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Biden'ın maskesini bulamadığı için panik yaşaması dikkat çekti.

AÇIKLAMAYI MASKESİZ YAPMIŞTI

CDC'nin yayınladığı yeni yönergeler ile aşılanmış ABD'liler belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında, maske takmadan dışarıda etkinliklere katılabileceği duyurulmuştu. Söz konusu yönergede yer alan maddeleri hafta başında sosyal medya hesabında maskesiz olarak yaptığı paylaşım ile duyuran Biden, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan ABD'lilerin dışarıda ve büyük bir kalabalığın içinde olmadıkları takdirde maske takmalarına gerek olmadığını söylemişti.

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3 KEZ DÜŞMÜŞTÜ

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

"DIŞARISI ÇOK RÜZGARLIYDI" DENDİ

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

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BIDEN'IN KALEMLE İMTİHANI

ABD Başkanı Biden, 4 yeni kararnameye imzasını attı. Biden'ın imza sonrasında kalemi cebine koyamadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

O anların kaydedildiği videoda, kalemle imtihanı sosyal medyada gündem konusu olan Biden'ın, ceket cebinde başarılı olamayınca kalemi pantolon cebine iliştirdiği görülüyor.

PUTİN'E 'KLUTİN' DEDİ
Biden, Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'Başkan Putin' yerine "Başkan Klutin dedi.

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