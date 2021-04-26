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Rusya Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı bir diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu. medyası, bu adımın 19 Nisan’da ’nın benzer adımına yönelik misilleme olduğunu duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Rusya Ukraynalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya ve Ukrayna arasında uzun bir süredir devam eden Donbass gerilimi yeniden ateşleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Ukrayna Büyükelçiliği'nde görev yapan bir çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan büyükelçilik çalışanının ülkeden ayrılması için 1 Mayıs'a kadar süre verildi.

Rus medyası, bu adımın 19 Nisan'da Ukrayna'nın benzer adımına yönelik misilleme olduğunu duyurdu.

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