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SON DAKİKA | El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı

’nin ilçesinde teravih namazı çıkışında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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SON DAKİKA | El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama: 1 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesindeki Çobanbey kavşağında bulunan bir cami yakınlarında yerleştirilen patlayıcılar teravih namazı çıkışında infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, patlamanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğü ve yangın çıktığı görüldü.

El-Bab’da teravih namazı çıkışında patlama EL-BAB'DA TERAVİH NAMAZI ÇIKIŞINDA PATLAMA

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